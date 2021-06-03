شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: تحويل 3.8 مليون مواطن بالمعاش من كروت السحب النقدى إلى فيزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن كل فترة تنتشر شائعة بوقف صرف المعاشات بالطاقات الزرقاء القديمة، موضحة أنه لا يمكن وقف صرف معاشات لتغيير بطاقة الصرف فقط، وما ينتشر مجرد شائعة غرضها نشر البلبلة وإثارة أهلنا من أصحاب المعاشات خاصة أنها جاءت خلال توقيت صرف المعاشات.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه جرى البدء في صرف معاشات يونيو منذ أمس.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قائلا: كان لدينا 6 ملايين مواطن يصرفون ببطاقات بلاستيكية وهى البطاقة الزرقاء وكانت تستخدم في السحب النقدى فقط من منافذ الصرف من الهيئة والبنك، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء أصبحنا نطور من عملية الصرف، ووضعنا خطة ونجحنا حتى الآن في تحويل 3,8 مليون مواطن من الكروت التي تدعم السحب النقدى فقط إلى كروت فيزا التي تكفل التعاملات الكاملة لسداد مدفوعات حكومية، ويتشرى بها، وتبقى فقط 2.2 مليون مواطن، ونسير بخطة تنتهى خلال 6 أشهر دون وقف المعاشات لأى سبب.