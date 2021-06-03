شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الكهرباء": نستهدف التصدير لأوروبا عن طريق الربط حول البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح السبكى، المدير التنفيذى المؤسس لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك تطويرا كبيرا في محطات توليد الكهرباء، وأصبح هناك إمكانية تصدير الكهرباء خارج حدود مصر سواء حول البحر المتوسط أو المنطقة الجنوبية لحوض نهر النيل بجانب إتاحة الكهرباء إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار المدير التنفيذى المؤسس لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أنه لدينا مخزون جيد من الكهرباء، متابعا أصبح لدينا 25% أكثر من احتياجاتنا بجانب وجود محطات توليد كهرباء ذات كفاءة عالية وهذا يفوق المعدلات العالمية، ونستهدف تصدير الكهرباء لأوروبا عن طريق الربط حول البحر المتوسط من خلال شرق الأردن وسوريا وتركيا وغربا من خلال ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وهى أحد البدائل القائمة هذا الخط حول البحر المتوسط.

وأضاف المدير التنفيذى المؤسس لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن الإضافات التي حدثت في محطات توليد الكهرباء جيدة للغاية في استيعاب القدرات الموجودة، بجانب إتاحة الطاقة من خلال عمل صيانات لمحطات توليد الكهرباء تمكنت من رفع أداء بعض المحطات لنسبة 100%.

وتابع المدير التنفيذى المؤسس لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك: بعض المحطات لم يكن لديها صيانة كافية ولكن أعضاء جهاز قطاع الكهرباء قاموا بمجهودات ممتازة في صيانة كثير من المحطات التي عادت كمحطات تعمل بكفاءة مرتفعة، بالإضافة إلى المحطات التي تم تدشنيها، وذلك أدى إلى أن معدل استخدامنا للوقود في المحطات انخفض لـ16 و17% وهذا له مردود كبير في التكلفة لتشغيل المحطات وهذا ينعكس على تكلفة أقل للمشترك.