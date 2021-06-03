شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: إنشاء محطة جديدة لرصد الحطام الفضائى والأقمار الصناعية بمجال مصر الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد بدأ في رصد الأقمار الصناعية، متابعا: "لدينا محطة تم تدشنيها في ديسمبر الماضى خارج القاهرة لرصد الحطام الفضائى، ونحاول أن نستفيد من التكنولوجيا الحديثة من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، بحيث يكون لدينا أكثر من محطة للرصد".

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه يجرى العمل الآن على إنشاء محطة جديدة، ومن أبرز مميزاتها أنها ستكون ثانى محطة على مستوى العالم تعطى رؤية أوضح لرصد الحطام الفضائى، كما أنها أكبر من التي تم تدشنيها في ديسمبر الماضى.

ولفت رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن مهمة تلك المحطة هي رصد الأقمار الصناعية التي تمر داخل الأجواء المصرية ومعرفة حالتها، بجانب رصد الحطام الفضائى، موضحا أن محطات الرصد تعزز من قدرتنا في أن نعرف أماكن مثل هذه الأجسام.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن المحطة الجديدة تعمل بتقنيات الرصد بالليزر والتلسكوبات البصرية، موضحا أن الحطام الفضائى مثل الصاروخ الصينى والأقمار الصناعية التي لم يعد يسيطر عليها، كما أن خطورة الحطام الفضائى أنه إذا اخترفت الغلاف الجوى وسقطت بمكان مأهول بالسكان سيحدث خسائر، كما أنه إذا اصطدمت بقمر صناعى من الموجود في الفضائى يكون لها خسائر مالية كبيرة.