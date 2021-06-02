شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه بتوفير حياة كريمة لشاب وفتاة مصابين بضمور في المخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، بسرعة اتخاذ اللازم لضمان حياة كريمة لأسرة مكونة من شاب وفتاة مصابين بضمور في المخ وترعاهما سيدة مُسنة.

ووجهت الدكتورة سوسن حبيش، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، فريق التدخل السريع بالمحافظة بقيادة حنان عبدالقادر ببحث الأسرة، كما قامت أمل أبوالحسين، مدير تأهيل بورسعيد، باستخراج كارت الخدمات المتكاملة للمصابين بضمور في المخ، والذي يوفر لهما مميزات كبيرة تضمن لهما حياة كريمة.

ووفرت مديرية التضامن كرسيا كهربائيا متحركا للابن، وسيتم تسليمه صباح غد الخميس، واطلعت على مطالب الأسرة للبدء في اتخاذ إجراءات تنفيذها.

وأكد الغضبان أن الدولة تبذل قصارى جهودها لصالح المواطن وتحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، مشددا على مديرية التضامن الاجتماعي سرعة الانتهاء من تلبية مطالب الأسرة.