شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحة لمتابعة حالات العزل المنزلي في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه على مدار يومين وفد لمديرية الصحة بكفرالشيخ لجنة من قبل مكتب الرقابه والمتابعة لوزارة الصحة، وقامت اللجنة بفحص ملف حالات العزل المنزلى ومتابعه خط سير الحالات وذلك للتأكد من صرف الأدوية بإنتظام، كما تم المرور من قبل اللجنة بمصاحبة لجنة من المديرية على مستشفى الحميات والمستشفى العام بمدينة كفرالشيخ حيث زاروا العيادة التنفسية وتابعوا طريقه الفحص وفرز المرضى.

وأشاد الفريق الموفد من وزارة الصحه بالجهد المبذول من قبل مديرية الصحة وطريقة تطبيق الإجراءات الإحترازية وكذلك القائمين على ملف العزل المنزلى.