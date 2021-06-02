شكرا لقرائتكم خبر عن لافتات تحذيرية في شواطئ بلطيم حرصا على حياة المصطافين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ تثبيت لافتات إرشادية وتحذيرية وكتابة بعض العبارات على الصخور، حرصا على سلامة مرتادي المصيف، لتعريفهم بالأماكن الخطرة قبل نزول البحر، حتى لا يتعرضون لأمواج قد تسحبهم خلف الحواجز، ويتعرضون لمخاطر الدوامات، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مصيف بلطيم، إنه تم الكتابة على الحواجز «الصخور» بالمناطق الخطرة من حواجز الأمواج والتي أدت إلى وجود دوامات وتيارات خطرة بهذه الاماكن، وخاصة من الجهة الشرقية والجهة الغربية من كل حاجز أو خلف الحواجز على طول الشواطئ.

وأضاف عبدالقوي: «كُتبت عدد من العبارات على الصخور منها «خطر» و«ممنوع النزول خلف الحواجز»، و«منطقة خطر»، حفاظًا على أرواح المواطنين وحمايتهم من التعرض للغرق أو الإصابة عند ارتطامهم بالصخور»، مهيباً بالمصطافين الاستجابة لتحذيرات المنقذين على الشواطئ والالتزام بالتعليمات للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من الغرق.

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم