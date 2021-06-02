شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مجزرة قرية أبوحزام في قنا .. فتحوا النار على ميكروباص وقتلوا 10 بينهم أطفال ونساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية أبوحزام بمركز نجح حمادي في محافظة قنا، مجزرة دموية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص من بينهم أطفال ونساء وإصابة 7 آخرين بسبب تجديد الاشتباكات بين عائلتين في القرية استخدمت فيها الأسلحة النارية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج، تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشفت التحريات الأولية عن أن الحادث بدأ صباح اليوم الأربعاء بمقتل أحد الأشخاص من إحدي عائلات قرية أبوحزام بمركز نجح حمادي، ثم قرر أقاربه أخذ الثأر من أفراد العائلة الأخرى وقاموا بحمل الأسلحة وعندما علموا بوجود شخص من الطرف الآخر في سيارة ميكروباص قادم من مدينة نجع حمادي، انتظروها على مدخل القرية وأطلقوا عليها الرصاص مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وفروا هاربين.

واسفر الحادث عن مقتل نورالدين عبدالشافي 65 سنة ويوسف مسعود 15 سنة، وحنان حامد 20 سنة، وفتحي عمر 30 سنة، وعبدالشكور عبدالراضي 49 سنة، وعدلي حسن أحمد 45 سنة، وهدى سعيد 8 سنوات، ومحمد سيد 22 سنة، وجار الكشف عن هوية جثتين.

كما تبين إصابة هدية شحات 27 سنة بطلق ناري أسفل الظهر، وجمال عبداللطيف 57 سنة بطلق ناري بالجانب الأيمن، وأيوب وليد أبوالحجاج 5 سنوات، بطلق ناري في الساق اليمني، وعلاء عبدالصبور 41 سنة، بطلق ناري في الرأس، وناجح مسعد 15 سنة، بطلق ناري في الساعد الأيمن، وسناء محمد 50 سنة بطلق ناري في الظهر وصابرين أحمد 47 سنة.

كانت مديرية أمن قنا، تلقت بلاغًا من مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع اشتباك استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أفراد عائلتي «العوامر» و«السعدية» بقرية أبوحزام أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلي والمصابين، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان ووضع عدة أكمنة أمنية لضبط المتهمين بارتكاب الحادث.