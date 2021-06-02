شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب وخطف تاجر موز وهدد أحد خصومه.. السجن 15 سنة لشقيق بشير التابعي «تفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية، الأربعاء، بمعاقبة شقيق اللاعب بشير التابعى لاعب نادى الزمالك السابق، بالسجن 15 سنة «غيابيا» في قضيتين مختلفتين إحداهما خطف وضرب تاجر موز والثانية بإرسال رسائل تهديد لأحد خصومه.

حيث قضت محكمة جنايات المنصورة، في القضيتين رقم 1460 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1894 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة، بالسجن المشدد 10 سنوات، على المتهم محمود التابعى عبدالجميد «هارب» بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بخطف وضرب وإصابة تاجر موز، وفى القضية رقم 24080 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2727 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة، بالسجن 5 سنوات، مع سيدة أخرى هاربة، لاتهامهما بإرسال رسائل تهديد بالقتل لشخصين، كون أحدهما محامي أحد خصوم المتهم الأول .

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي .

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم «محمود التابعى عبدالحميد»، هارب، إلى محكمة الجنايات لأنه في 17 يوليو 2020 بدائرة مركز المنصورة، خطف وآخرون مجهولون المجني عليه «عادل حسين السيد الديسطى، تاجر موز، عن طريق الإكراه والتهديد بأن اقتادوه من مسكنه عنوة عقب تكبيله بالأصفاد الحديدية وجذبوه داخل مركبة استقلالهم وأشهروا في وجهه أسلحة نارية وبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من اقتياده عنوة إلى إحدى البنايات.

كما أحرز المتهم وآخرون مجهولون أسلحة نارية مششخنة (مسدسات)، وضرب المجني عليه عمدًا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا.

واحالت النيابة العامة المتهم في قضية أخرى ومعه سيدة تدعى «جليلة حسين ابراهيم» لمحكمة الجنايات في القضية الثانية لانهما هددا المجني عليهما «أحمد على على المرسى» و«علي على المرسى»، كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس وهي قتلهما، وكان التهديد مصحوبًا بتكليف وهو الامتناع عن القيام بمهام عملهما وهو الدفاع عن أحد خصوم المتهم الأول بإحدى الدعاوى القضائية، كما قام المتهم الأول بقذفهما علنًا باستخدام وسائل الاتصالات، وسب المجني عليهما بأن وجه إليهما ألفاظًا تخدش الشرف، وأرسلا بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليه دون موافقته، منتهكًا حرمة حياته الخاصة.

ومن جانبه أكد اللاعب بشير التابعي أنه لا تعقيب على أحكام القضاء، وقال «هذه الاحكام غيابية وهناك إجراءات تقاضي سنسير بها خلال الفترة المقبلة» .