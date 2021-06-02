شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الدستورية العليا» يصف اجتماع السيسي بالهيئات القضائية بـ«التاريخي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اجتماع الهيئات القضائية، اليوم، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ«التاريخي».

وقال «مرعي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن «قرارات الرئيس السيسي في مصلحة القضاة والمواطنين»، مشيرًا إلى أن «الرئيس أصدرا قرارا ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مؤكدا أنه للمرة الأولى ستجلس المرأة المصرية على منصة القضاء باعتبارها قاضٍ».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بتعيين الدكتورة فاطمة الرزاز نائبا لرئيس مجلس المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنه تم اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.