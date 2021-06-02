شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية": يجوز الحصول على رخصة «تعلية» بعد التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرارات مجلس الوزراء تنص على أحقية مالك العقار بالريف في الحصول على رخصة لـ «التعلية» بشكل شرعي بعد إتمام عملية التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح «قاسم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «قرارات رئيس الوزراء بالموافقة على طلبات التصالح في المخالفات بالريف المصري، بمثابة انفراجة كبيرة»، مشيرًا إلى أن «القرارات تعني تنفيذ التصالح فور وصول القرار التنفيذي إلى المحافظات»، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة تعني حل مشكلة التصالح بنسبة تصل إلى 61%.

وأوضح أن عدد طلبات التصالح في المدن تصل إلى 1.2 مليون طلب، بينما يصل العدد في القرى إلى 1.6 مليون، مؤكدًا أن الدولة ترصد أي مخالفات بناء، عبر مسح دوري، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري.