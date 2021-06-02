شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التخطيط: الاقتصاد المصري ينمو في ظل ظروف صعبة واستثنائية بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري ينمو في ظل ظروف صعبة واستثنائية على مستوى العالم، وحركة التجارة انخفضت 40 %، بسبب جائحة كورونا.

وأضافت «السعيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، الأربعاء، أن الدولة المصرية اتخذت قرارات مهمة بجانب استمرار عجلة الاقتصاد، واتخذت سياسات تنموية لمساعدة المتعثرين، مشيرًا إلى هناك عملا متواصلا في جميع القطاعات بالدولة، وأن العديد من الأنشطة الاقتصادية انتعشت، بجانب أن هناك 5 مليارات جنيه قيمة المنحة الرئاسية الموجهة للعمالة غير المنتظمة.

وأوضحت أن هناك تراجعا في الانكماش في الأنشطة الاقتصادية، وأن قطاع الاتصالات حافظ على معدل النمو الإيجابي بنحو 16.2%، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت مواجهة البطالة والانكماش خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن الدولة قامت بضخ استثمارات خلال الفترة الماضية لدعم القطاعات المختلفة، وتمت مساعدة القطاعات التي حدث بها توقف كلى مثل قطاع السياحة.

وفى نفس السياق، أكدت أن الإصلاح الاقتصادي يرتبط لدي المواطنين بالتكلفة، ولكن الإصلاح الهيكلى لا يؤثر على المواطن وتتحمله الدولة.

وردت الوزيرة على سؤال :«هل سيكون هناك استغناء عن بعض العاملين وذلك بعد القرارات الأخيرة» وكشفت أن الدولة تحافظ على العاملين، والدولة تعمل على زيادة الإنتاج، وأن الدولة تعمل على تحقيق منظومة متكاملة بين كل الصناعات، والعامل المصري لديه مهارات كبيرة، وثبت كفاءة في جميع المجالات.

وتحدثت عن تطوير القري وقالت: «نعمل على تطوير القري وتوفير فرص عمل من خلال مشروع قومي، وأوضحت أنها فخورة بما يتم، وما يحدث في قري مصر حلم يتحقق على أرض الواقع».