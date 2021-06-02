شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر لقاح كورونا على خصوبة الرجل والمرأة؟.. أستاذ مناعة يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام البريطانية، إنه تم التأكد من عدم وجود أي مشكلة على السيدة الحامل من التطعيم بلقاح كورونا ولا على الجنين، بل هو مفيد للحوامل، وذلك بعد عمل دراسة تمت على التطعيم بلقاح كورونا.

وأضاف الشربيني، في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc عبر شاشة dmc، مساء الأربعاء، أن هناك نصائح للسيدات الحوامل للحصول على اللقاح أيا كان نوعه، متابعا: «هناك تشجيع على هذا الأمر وليس هناك أي أعراض سلبية منه».

وأوضح أن الأم المرضعة مسموح لها بالتطعيم ولا يوجد أي أزمة.

وردا على سؤال بشأن «هل اللقاح يؤثر على معدل الخصوبة للرجل أو المرأة؟»، أجاب قائلا: «ليس له أي علاقة بخصوبة الرجل وخصوبة المرأة».