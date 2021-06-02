شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط 25 ألف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها في الأسواق خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضبط 25874 عبوة مبيدات، غير مسموح بتداولها بعدد من المحال بالمحافظات المختلفة خلال شهر أبريل.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن أجهزة الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أسفرت جهودها خلال أبريل الماضي عن ضبط 25874 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازي كمية 12937 كجم (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

وأضاف عبدالمجيد أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف وتشديد حملات الرقابة والمتابعة على أسواق ومحال بيع المبيدات على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تأمين غذاء المصريين، والحصول على حاصلات زراعية آمنة.

وأوضح أنه تم خلال المرور على 1058 محلا للاتجار في المبيدات، منها 662 محلا مرخصا، و294 محلا غير مرخص، و102 محل تحت الترخيص، لافتا إلى أنه تم تحرير 63 محضرا للعرض على النيابة العامة والجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.