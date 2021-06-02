شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية «بر أمان» تصل للإسكندرية لدعم 1200 صياد في بحيرة مريوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصل المبادرة الرئاسية «بر أمان» لدعم صغار الصيادين على مستوى الجمهورية، محافظة الإسكندرية غداً الخميس، التى أطلقتها نيفين القباج، وزيرة التضامن، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لحماية ودعم صغار الصيادين، حيث تغطّى 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل، بتمويل نحو 50 مليون جنيه.

وتأتى الاسكندرية بـ(بحيرة وادى مريوط) ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية إلى جانب بحيرة الريان بمحافظة الفيوم. وقال أشرف زريق، شيخ صيادي الاسكندرية، رئيس جمعية الصيادين في الإسكندرية، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن المبادرة تتضمن توزيع مهمات صيد على الصيادين وهى عبارة عن بدلة غطس وحذاء صيد و4 كيلو غزل لكل صياد، فيما يتم توزيع المهمات على 1200 صياد من بحيرة مريوط على مدى أيام.

وأوضح أنه بدعم من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تم تجهيز بروتوكول تعاون بين الجمعة والوزارة بمقتضاه سيتم تصنيع وتوفير 100 مركب صيد على نفةق وزارة التضامن، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان يتم توقيع البروتوكول غداً أو الايام المقبلة وذلك من حساب صندوق تحيا مصر.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع مهمات على 20 صيادا غداً على ان يستتبعه توزيع مهمات على باقى الـ1200 خلال الايام المقبلة بواقع 100 صياد كل يوم، مشيدا بمادرة وزيرة التضامن بتوفير 100 مركب صيد لدعم صيادى بحيرة واى مريوط بالاسكنردية.

يشار إلى أن «بر أمان» يتم تنفيذها على 4 مراحل، حيث تضم الأولى «بحيرة الريان» بالفيوم، ومريوط بالاسكندرية وإدكو والمنزلة، ويستفيد منها ما يزيد على 10704 صيادين يعملون بها، وتضم الثانية بحيرات «البرلس والمرة والتمساح» ويستفيد منها 7416 صيادًا، في حين تركز الثالثة على الصيادين بمناطق «دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وأبشواى وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان» ويستفيد منها 18125 صيادًا، أما الرابعة فتشمل بحيرتى «ناصر والبردويل»، بجانب مناطق «العريش وبئر العبدورمانة» ويستفيد منها 7707 صيادين.