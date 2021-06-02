شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية يفتتح «السنودس» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، سنودس إبروشية مصر، اليوم الأربعاء، وقال في أولى الجلسات أتمنى أن تحافظوا على وحدتكم، فوحدة الكنيسة سر قوتها.

وتابع: «انتظروا البركة من إله السماء والرب يعطيكم حكمة لتشجيع شعب الكنيسة بعد فترة الوباء وتقدموا الرعاية لرعية المسيح مضيفًا: أصلى أن تستمروا في بناء الجسور مع المجتمع والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية والتناغم الطائفى».

وتحدث رئيس الأساقفة في خطابه عن أبرز النقاط التي عملت عليها الكنيسة الوقت الماضى ومنذ أخر اجتماع للسنودس عام ٢٠١٩ وهي: تحول الإبروشية إلى إقليم وانتخاب المطران سامى فوزى نائبا للمطران منير في إبريل لعام 2020 والمشروعات التي تمت بالشراكة مع المؤسسات المختلفة ونشاط المركز الإعلامى وامتداد الإبروشية للصعيد.

رئيس أساقفة الاسكندرية يفتتح "السنودس": "أصلى أن تستمروا فى بناء الجسور مع المجتمع" (صور) - صورة أرشيفية

رئيس أساقفة الاسكندرية يفتتح "السنودس": "أصلى أن تستمروا فى بناء الجسور مع المجتمع" (صور) - صورة أرشيفية

رئيس أساقفة الاسكندرية يفتتح "السنودس": "أصلى أن تستمروا فى بناء الجسور مع المجتمع" (صور) - صورة أرشيفية

رئيس أساقفة الاسكندرية يفتتح "السنودس": "أصلى أن تستمروا فى بناء الجسور مع المجتمع" (صور) - صورة أرشيفية

رئيس أساقفة الاسكندرية يفتتح "السنودس": "أصلى أن تستمروا فى بناء الجسور مع المجتمع" (صور) - صورة أرشيفية

رئيس أساقفة الاسكندرية يفتتح "السنودس": "أصلى أن تستمروا فى بناء الجسور مع المجتمع" (صور) - صورة أرشيفية