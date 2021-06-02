شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ووزيرة الإعلام في بوروندي يوقعان بروتوكول الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، بوزيرة الاتصالات والإعلام البوروندية Marie Chantal Nijimbere، حيث تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائى بين البلدين في مجال الإتصالات والإعلام في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الجانب البوروندي في مختلف المجالات ومنها مجاليّ الاتصالات والإعلام الذي تم توقيع بروتوكول تفاهم بشأنه بين البلدين خلال زيارة الرئيس البوروندي الأخيرة لمصر في شهر مارس ٢٠٢١.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء على استعداد مصر تقديم خبراتها المعروفة في مجال الاتصالات لدعم القطاع الحيوى في بوروندي، فضلاً عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، على نحو يتيح للجانب البوروندى المضي قدماً في خطوات تطوير وتحديث هذين القطاعين وبما يساهم في الإسراع بتنفيذ إستراتيجية بوروندي للنهوض الاقتصادي والتنموي.

من جانبها، أعربت وزيرة الاتصالات والإعلام البوروندية عن تقديرها لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدةً المكانة الكبيرة والخاصة التي تحتلها مصر لدى الشعب البوروندي وقيادته، ومعبرةً عن الامتنان والتقدير للدعم المصري الواضح لبوروندي في مختلف المجالات.

وأكدت على تطلع وزارتها إلى الاستفادة من الخبرات المصرية المقدرة في بناء القدرات البوروندية، وتقديم الدعم والمساندة لقطاعيّ الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سعياً لتحقيق الطفرة المرجوة فيهما وتعزيزاً لخطة النهوض البوروندى الشاملة في مختلف المجالات.