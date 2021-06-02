شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة: مصر لم تخسر قضية واحدة في المنازعات الدولية منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أبوبكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يربط الشعب بالقضاة من خلال اختيار 1 أكتوبر يوما للقضاء.

وأضاف الصديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علي مسؤوليتي» بقناة «صدى البلد»، أن اختيار من يعينون بالهيئات القضائية يتم بضوابط دقيقة ومحددة، ولفت إلى أن السيسي وجه بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية.

وأكد أن مصر خلال العامين الماضيين لم تخسر قضية واحدة في المنازعات الدولية الخارجية وحققنا في 5 قضايا تحكيم خارجي النجاح بمبالغ كبيرة لصالح الدولة المصرية أسست أن الدولة المصرية لا تعيق الاستثمار الأجنبي ولا تضع أمامه أي عقبات.