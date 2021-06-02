شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: مريض السمنة غير ممنوع من تناول طعام معين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة غير ممنوع من تناول طعام معين، ومن حقه تناول أي شيء، ولكن بنسبة معينة.

ولفتت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، إلى أن تناول الفايبر أمر مهم، لأنه يزيد من الشعور بالعطش، وبالتالي يتناول مريض السمنة الكثير من المياه، وبالتالي يزيد معدل الحرق، خلاف أن الفايبر يأخذ حيزا كبيرا داخل المعدة، وبالتالي يقل ما يتناوله مريض السمنة من الطعام.

وتابعت أن خفض السمنة أمر مهم؛ خاصة للحفاظ على الصحة العامة، خلاف أن العمل في الكثير من الأحيان يقتضي المظهر الجيد، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال خفض الوزن.