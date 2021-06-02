شكرا لقرائتكم خبر عن خطة طوارئ لمكافحة التلوث البحرى بالزيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع اللجنة الوطنية لخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحرى بالزيت لمراجعة الأدوار والمسؤوليات ووضع خارطة طريق مقترحة للعمل للانتهاء منها فى أسرع وقت تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، وعدد من الخبراء والمتخصصين بالجهات المعنية وجهاز شؤون البيئة.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة مع الجهات المعنية لمواجهة الحوادث والأزمات التى حدثت منذ الاجتماع الأخير، كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل للنطاق النوعى والجغرافى لخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحرى.