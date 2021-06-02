شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: حققنا 45% زيادة فى حجم الاستثمارات.. ومعدل النمو إيجابى ومتزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاقتصاد المصرى حقق معدلات إيجابية بالرغم من جائحة كورونا، موضحة أن قطاعات الاتصالات والنقل والزراعة حققت نجاحات خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت وزيرة التخطيط، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر حققت زيادة فى حجم الاستثمارات بمصر، حيث حققنا 45% زيادة فى حجم الاستثمارات، موضحة أن معدل النمو الاقتصادى متزايد وإيجابى، كما أن معدلات بطالة مستقرة.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن قناة السويس حققت خلال شهر أبريل الماضى الإيراد الشهرى الأعلى على الإطلاق في تاريخ القناة، موضحة أن السياحة الداخلية نشطة، بالإضافة إلى زيادة كبيرة فى حجم التحويلات للمصريين في الخارج، حيث وصلت الزيادة إلى 10% عن نفس الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن هناك تعافيا نسبيا في حجم الاستثمار الأجنبي عن العام الماضى، بجانب تراجع معدل التضخم، وقطاع السياحة شهد قدرا من التعافى خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أن مصر لديها اقتصادا متنوعا، وهناك قطاعات عديدة بها مرونة، مثل قطاع التشييد والبناء والاتصالات والزراعة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد: نحافظ على صحة المواطن ونستمر في عجلة الاقتصاد وهذا قرار حكيم للغاية واستطعنا تحقيق معدلات نمو إيجابية، وهناك توازن بين السياسات المالية والنقدية.