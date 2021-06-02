شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المتحدة يصدر قرارًا بتعيين د. محمد خضر رئيسًا لشبكة قنوات CBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الدكتور محمد خضر على، في منصب رئيس شبكة قنوات CBC، وذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد خضر يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الإنتاج بالمعهد العالى للسينما، بالإضافة لكونه مدير عام قناة دريم منذ عام 2015 وحتى الآن.

حيث عمل بوظيفة المنتج الفني براديو وتلفزيون العربي في الفترة من 1994 الى 2001 ، ومدير قطاع الإنتاج بقناة دريم من 2001 إلى 2007، كما تولى منصب مدير قطاع البرامج والإنتاج بقناة دريم عام 2013، ومدير عام قناة الحياة منذ 2013 الى 2015.