شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: توقعات بتوافد أعداد كبيرة من السياح الروس لمصر الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار للشئون السياحية، على إعلان وزارة الخارجية الروسية استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر هذا الصيف.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc: نتوقع توافد أعداد كبيرة من السياح الروس إلى مصر الفترة المقبلة، وتحديدًا في منتجعات شرم الشيخ والغردقة.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت عن استئناف حركة الطيران مع 9 دول في شهر يونيو، بينها دولتان عربيتان، ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا باستئناف الطيران مع بريطانيا على خلفية تحسن الأوضاع الوبائية في البلاد، حيث سيتم اعتبارا من 2 يونيو تسيير 3 رحلات بمسار موسكو لندن على أساس متبادل.

كما ذكر المركز أن السلطات قررت إعادة الرحلات الثنائية مع كل من المغرب ولبنان والنمسا وهنجاريا ولوكسمبورج وكرواتيا وموريشيوس، وكذلك الرحلات العارضة مع ألبانيا.