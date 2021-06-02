شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة عن مدينة العدالة: الرئيس السيسى يقود ثورة عظيمة نحو الحداثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان تاريخيًا، مؤكدًا أنه كان للمرأة المصرية ما أراد الرئيس بعدمها، حيث أثبتت جدارتها للعمل في هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وذكر أبو بكر، خلال تصريحات ببرنامج "مساء dmc"، أن الاجتماع تضمن قرارات هامة؛ أبرزها توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربع "القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة"، بجانب قرار عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

وعن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها، وقال "نحن أمام ثورة عظيمة للرئيس السيسي للانتقال للحداثة والمعلوماتية والذكاء، والانطلاق للعالمية".