القوى العاملة: 7 خطوات لتجديد تصريح الإقامة بالإمارات إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حددت خطوات تجديد تصريح الإقامة إلكترونيا عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان القوى العاملة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حددت خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

وأوضحت المحلق العمالي أن الخطوات تتمثل في:

- التسجيل وإنشاء الحساب -(الهوية الرقمية)- أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

- اختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة.

- تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

- تقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية.

- تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة.

- وضع ملصق الإقامة على جواز السفر.

- توصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمد.