الجيزة: حملات تطهير وتعقيم ورصد للمخالفات ورفع للإشغالات بأحياء بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أجرت أجهزة محافظة الجيزة، حملة تطهير مكبرة شملت مختلف المنشآت الحكومية والأماكن العامة فى إطار خطة الدولة للحد من انتشار مرض كورونا وتنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرصاً على سلامة المواطنين.

ووجه حي العجوزة بالتنسيق مع شرطة المرافق وجهاز السرفيس والنقل الجماعى عدد من الحملات لرفع كافة صور التعدى وإشغال الطريق وضبط السيارات المخالفة والسائقين دون السن وذلك بعد ورود عدد من الشكاوى من قبل المواطنين من انتشار المخالفات بعدد من قطاعات الحي.

وفي نطاق حي الوراق تم مصادرة ٢٠ شيشة و ٥ كرات حديد و ٧ دكة خشبية و ٢ سماعة و ٢ مروحة وثلاجة و شمسية و ١٨ كرسي.

وفي ذات الإطار نفذ حى بولاق الدكرور حملة مكبرة بنطاق شارع ناهيا والتى تم خلالها ضبط توك توك ومصادرة ٢٦ مكنسة يد وعدد ٢ كرسي حلاق و ٢٥ كرسى بلاستيك و ٣ ميزان عاده و ٥ قلب شيشة، كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة أعلى كوبرى صفط اللبن.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع مقهى ومحل كشرى وحلوانى بنطاق حى شمال الجيزة.

وأوقفت أجهزة حي الهرم أعمال بناء مخالف بمنطقة ترعة سليم بالإضافة لإيقاف أعمال تركيب باب لجراج بأحد العقارات بشارع إبن خلدون باللبيني.

وشن مركز ومدينة منشأة القناطر حملة مكبرة لضبط المخالفات والتى أسفرت عن غلق ١٠ حالات مخالفة للإجراءات الاحترازية ومصادرة ١١ قلب شيشة و ٣٣ كرسى و2 دراجة نارية و ٣ عجله و ٢ كوريك تمساح و ٢ دينمو و ٤ ترابيزات وتحرير ١٠ محاضر إشغال و٣ محاضر تجاوز مواعيد الحظر و ٣ محاضر عدم ارتداء الكمامة.

وأنهى مركز ومدينة الحوامدية أعمال إصلاح أعطال مياه الشرب والصرف الصحى بشوارع ( صلاح سالم، عبدالكريم أبوعريش، فيلا سعيدة، بين البلدين، البحر الأحمر ) ورفع ١٥٦ طن مخلفات.

وأغلقت أجهزة مركز ومدينة البدرشين عدد ٢ مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية و تم مصادرة عدد ١٩ شيشة و ٤٥ حالة إشغال متنوعة وتحرير ٥ محاضر عدم ارتداء الكمامة و مصادرة ٢٥ كرسى كما تم رفع ٢٨٠ طن مخلفات بنطاق القرى.

وضبطت لجان المتابعة والإشغالات بمركز ومدينة أوسيم سيارة غير مرخصة تقوم ببيع اللحوم المجمدة مجهولة المصدر حيث تم التحفظ على السيارة ومصادرة الشحنة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.​