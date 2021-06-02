نشرة الحوادث.. أسرار مقتل سيدة ودفنها بمقبرة أسمنتية وتفاصيل "مذبحة أبوحزام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-رفضت معاشرته فخنقها.. أسرار مقتل سيدة على يد زوجها ودفنها بمقبرة أسمنتية

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب عن مفاجآت في مقتل ربة منزل خنقا على يد زوجها ودفنها بمقبرة أسمنتية داخل غرفة صرف صحي بمنزلهما بمركز منشأة القناطر، شمال المحافظة.

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-خلاف على ماكينة ري.. القصة الكاملة لـ"مذبحة أبوحزام" في قنا

قال أحد شهود العيان في مذبحة أبو حزام بشمال قنا، التي راح ضحيتها 10 قتلى، و7 مصابين، إن بداية سبب المشاجرة بين عائلتي العوامر والسعدية، خلاف على ماكينة ري، مما أسفر عن مصرع فهمي عبدالشكور من عائلة السعدية، بطلقات نارية، من قبل عائلة العوامر.

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-بسبب خلاف على ثمن المخدرات.. مقتل شاب في مشاجرة بالقليوبية

لقي شاب حتفه قتيلًا في شبين القناطر، إثر تعرضه للطعن على يد عاطل في مشاجرة بسبب الخلاف على شراء المخدرات، بقرية الأحراز في شبين القناطر، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام والقبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

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-مصرع سيدة وإصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بـ"القطامية - السخنة"

لقيت سيدة روسية مصرعها، وأصيب 11 شخصًا بينهم أجانب، في حادث تصادم ميني باص بسيارة ملاكي، بطريق "القطامية - السخنة"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والمتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى.

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-بسبب معاملة زوجها.. انتحار ربة منزل بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

أقدمت ربة منزل على الانتحار، بالدقهلية، بتناول الحبة القاتلة "قرص كيميائي يستخدم لحفظ الغلال" لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب سوء معاملة زوجها لها بمدينة شربين، وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

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-إصابة 17 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

أصيب 17 عاملًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها أمام مدينة المنصورة الجديدة على طريق "دمياط- كفر الشيخ" نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة.

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-"الإرهابي" نفذ الجريمة.. قتل صديقه وألقى جثته أمام منزله في الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، غموض العثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله بجوار كوبري العمري، بمدينة أرمنت الحيط جنوب غرب المحافظة.

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-لسماع الشهود..تأجيل محاكمة 22 متهما بقتل مواطن وتعذيب آخر لـ15 يونيو

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 22 من عناصر الجماعة الإرهابية، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية، لجلسة 15 يونيو الجاري لسماع الشهود.

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-حبس الأب المتهم بواقعة "طفل العسل" في القليوبية 4 أيام

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح شقيقه عقب خلاف بينهما بسبب علبة سجائر.

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-تأجيل دعوى تعويض تامر أمين بـ10 ملايين من عبدالناصر زيدان لـ16 يونيو

أجلت المحكمة الاقتصادية، دعوى من الإعلامي تامر أمين يطالب الناقد الفني عبدالناصر زيدان بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لجلسة 16 يونيو، للاطلاع من جانب محامي "زيدان".

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-النيابة تعاين "حريق التتش" بالنادي الأهلي.. وتنتدب المعمل الجنائي

انتقلت نيابة قصر النيل، لمعاينة موقع حريق في مدرجات التتش بالنادي الأهلي، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لفحص آثار الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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