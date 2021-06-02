لسماع الشهود..تأجيل محاكمة 22 متهما بقتل مواطن وتعذيب آخر لـ15 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 22 من عناصر الجماعة الإرهابية، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية، لجلسة 15 يونيو الجاري لسماع الشهود.

اتهمت النيابة العامة 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على أثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقتل المتهمون مواطنا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.