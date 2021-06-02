أخبار مصر

ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية؛ في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لقيامهم باستغلال الأطفال الحدث في التسول واستجداء المواطنين بالقاهرة.

وردت بلاغات عدة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية باستغلال 3 أشخاص لعدد من الأطفال في استجداء المارة بمنطقة الساحل وباستهدافهم تم ضبطهم.

واعترف المتهمين سالفي الذكر بنشاطهم الإجرامي المشار إليه مُستغلين انفصال الأطفال عن أسرهم وعدم وجود مأوى لهم.

وبسؤال الأطفال أيدوا ما جاء بأقوال المتهمين، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا