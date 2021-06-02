شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا «الهيئة الهندسية» وجامعة القاهرة يتفقدان «500 500» بالشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مشروع المعهد القومى للأورام الجديد «500 500» بمدينة الشيخ زايد، للوقوف على الوضع الحالى ومراحل استكمال البناء وفقاً للجدول الزمنى المحدد، إذ إنه يعتبر من المشروعات الكبرى التى تنفذها جامعة القاهرة، بهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجى وتشغيلى وهندسى.

وقال «الخشت» إن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص 3.5 مليار جنيه من موازنة التعليم العالى، لاستكمال المشروع، مضيفًا أنه تم وضع رؤية مستقبلية لإنجاز المشروع بما يضمن استقبال المرضى بنهاية العامين المقبلين للمساهمة فى رفع أكبر عبء ممكن عن مرضى السرطان، بالرغم من ظروف جائحة كورونا التى أثرت على معدلات الأداء فى مختلف المجالات.