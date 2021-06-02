شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة روسية وإصابة 11 آخرين في تصادم على طريق «القطامية - السخنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقيت سيدة تحمل الجنسية الروسية مصرعها، فيما أصيب 11 آخرين بينهم أجانب في حادث تصادم ميني باص بسيارة ملاكي في طريق «القطامية_ السخنة»، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بـ ميني باص وذلك على مسافة 5 كيلو قبل بوابة رسوم طريق «القطامية_ السخنة»، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث، لتقديم الخدمات الطبية للمصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة التي تسببت فيها سيارة ملاكي وعدم تقدير المسافات

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة روسية الجنسية، واصابة 11 آخرين بينهم 7 روس الجنسية و4 مصريين، وجرى نقل المصابين لمستشفي السويس العام، رفع مدير المستشفى درجة الاستعداد لاستقبال المصابين مع استدعاء الأطباء من الراحات وتجهيز غرف العمليات لعلاج الحالات التي تحتاج تدخل جراحي.