شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تجميل تكشف عن أخطاء وضع الميك آب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شمس السرجاني، خبيرة التجميل، إن الكثير من السيدات يقمن بوضع الميك آب بصورة خاطئة، وبعض السيدات تهتم بالميك آب طوال اليوم بصورة زائدة عن اللزوم على حد تعبيرها، معقبة: «في ستات مش بتعمل حاجة في حياتها إلا وضع الميك آب».

وتابعت «السرجاني»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن كريم الأساس يجب أن يكون قريب من درجة لون البشرة، ويجب أن يكون خفيف حتى يظهر الشكل أقرب إلى الطبيعي.

وأشارت إلى أن كريم الأساس عندما يكون «تقيل» يؤدي إلى تحويل الوجه إلى أشبه بالماسك، معقبة: «أنا أُفضل كريم الأساس الخفيف».