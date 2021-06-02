شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة كفر الشيخ» تعلن علاج 2155 شخصا بمستشفى الجلدية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن مستشفى الجلدية بكفرالشيخ قام بتوقيع الكشف الطبي على 2155 مواطناً خلال الأسبوع الماضي ، فضلاً عن صرف 20 قرار علاج على نفقة الدولة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ خلال بيان لها اليوم أن قسم الصيدلية بمستشفى الجلدية إلى جانب صرف العلاج للمرضى يقوم بعمل تركيبات صيدلانية لعلاج بعض الأمراض مثل الصدفية والإكزيما والفطريات والبهاق والطفيليات.

وتابعت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بأن المستشفى أجري 30 تحليل بول وبراز وهيموجلوبين للمرضى ، وقام قسم الأشعة بالمستشفى بإجراء جلسات أشعة فوق بنفسجية لعدد 6 حالات صدفية وبهاق ، فضلاً عن صرف علاج شهري لـ 45 مريض جذام.