شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. الإسكندرية تعلن طرح حق استغلال 15 «شاطئ وكافيتريا وموقف» بمزايدات علنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن طرح عمليات حق استغلال لـ15 شواطيء ومواقع عبارة عن كافيتريات ومواقف في مزايدات علنية عامة على النحو الآتي، بجلسة يوم الأحد الموافق 6/6 /2021، شاطيء البيطاش المميز، بقيمة تأمين مؤقت 250 ألف جنية، وقيمة كراسة الشروط 499 جنية، وشاطيء الهانوفيل الغربي المميز، بقيمة تأمين مؤقت 250 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 499 جنية.

جلسة يوم الأثنين الموافق 7 /6 /2021، شاطيء السلام 2 المميز بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية، وشاطيء بليس (1)_ خدمة لمن يطلبها، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 /6 / 2021، وشاطيء فاملي بيتش _خدمة لمن يطلبها بقيمة تأمين مؤقت خمسين ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.، شاطيء أبوتلات (1) _المميز، بقيمة تأمين مؤقت ب 25 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية، وشاطيء أبوتلات (2) _ المميز، بقيمة تأمين مؤقت ب 25 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

جلسة يوم الأربعاء الموافق 9 /6 / 2021، حق استغلال الألعاب المائية بشاطئ السرايا العام بحي المنتزة أول، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية، وحق استغلال الألعاب المائية بشاطيء ميامي العام بحي المنتزة أول. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

جلسة يوم الخميس الموافق 10 / 6 /2021 ،حق استغلال الألعاب المائية بشاطيء جليم العام بحي شرق. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية، وحق استغلال الألعاب المائية بشاطيء شهر العسل بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

جلسة يوم الأحد الموافق 13 / 6 / 2021، موقف إنتظار سيارات جليم بحي شرق. بقيمة تأمين مؤقت 200 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 399 جنية، وموقف إنتطار سيارات ستانلي بحي شرق. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية .

جلسة يوم الأثنين الموافق 14 / 6 / 2021، حق استغلال كافتيريا ممشي كليوباترا والمنطقة المنخفضة أسفل كورنيش كيلوباترا بحي شرق. بقيمة تأمين مؤقت 2 مليون جنية. وقيمة كراسة الشروط 3 ألاف جنية.

جلسة يوم الثلاثاء الموافق 15 / 6 / 2021، حق استغلال كافتيريا كامب شيزار والمنطقة المنخفضة أسفل سور الكورنيش بجوار ممر كامب شيزار بحي وسط. بقيمة تأمين مؤقت 2 مليون جنية. وقيمة كراسة الشروط 3 ألاف جنية.