شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقريتى شندويل وإقصاص في المراغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بقريتي شندويل البلد وإقصاص بمركز المراغة في شمال المحافظة.

قال نائب المحافظ، إنه تفقد- خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور سلام على شورى متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، ومنسق وحدة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة- موقع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية شندويل، الذى يأتى ضمن 19 مركزا لتقديم الخدمات للمواطنين جري إنشائها على مستوى المحافظة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ المشروع وإقامة المجمع بأعلى معايير الجودة لخدمة المواطنين بالقرية والقرى المجاورة، وكذلك تفقد أعمال تنفيذ شبكات الانحدار بمشروع الصرف الصحي بقرية إقصاص.

وأكد القاضي، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، لافتا إلى أهمية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف في توفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.