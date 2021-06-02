شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه مطروح»: ضبط 600 حالة تعدٍ على ترعة الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اليوم الثلاثاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتنسيق مع هيئة الرى والموارد المائية وقوات الشرطة المدنية ومجلس مدينة الحمام الواقعة على بعد ٢٦٠ كم شرق مرسى مطروح، حملة مكبرة لضبط وإزالة التعديات على ترعة الحمام والوصلات الجلسة بها، وأسفرت الحملة عن ضبط ٦٠٠ حالة تعدى من الوصلات الجلسة تم رصدها فى نطاق ١٢ كم على مسار ترعة الحمام و تم التعامل معها جميعها وإزالتها.



أكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن الحملات التى يتم شنها باستمرار نجحت فى تحقيق الهدف منها وهو تقليل كميات مياة الشرب المهدرة، ما أسفر عنه زيادة كميات الوارد من مياة الشرب بالخطوط الناقلة وبالتالي توفيرها لاستخدام المواطنين بالمحافظة. كما نتج عن حملة اليوم ارتفاع منسوب ترعة الحمام من ٢٦.٤٠ إلى ٢٦.٩٠ بفارق زيارة قدرها ٥٠ سم ٣.



شدد رئيس الشركة على استمرار تنظيم الحملات والتى بدأت عملها منذ شهر أبريل الماضى وأنها مستمر فى الشهور القادمة وخاصة مع استقبال موسم الصيف وزيادة معدلات استهلاك المياه بالتزامن مع ازدياد اعداد المصطافين القادمين الى مدينة مرسى مطروح.