شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: الإعلان عن تفاصيل قضية كبيرة خلال أيام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تاريخي.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة ابتداء من أكتوبر غير مسبوق»، مشيرا إلى أن الاجتماع أصدر قرارات بتنظيم الانتداب مع وضع سقف زمني لمدته.

وتابع: «وجود النساء لأول مرة في مجلس الدولة والنيابة استحقاق دستوري، وتطبيقا للمساواة بين الرجل والمرأة لأول مرة»، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة تنص على إخطار غير المقبولين بالجهات القضائية بأسباب الرفض، التي يندرج تحتها المجموع والتحريات.

وأشار إلى أنه جار دراسة التصورات الخاصة بالمباني المقرر إنشاؤها في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مبنى لمحكمة النقض في العاصمة الإدارية.

وأوضح الوزير أن الرئيس السيسي وجه الشكر إلى القضاة، مضيفا أن مجلس الوزراء ينظر مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري خلال الفترة الجارية.

واختتم وزير العدل تصريحاته مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل قضية كبيرة خلال أيام.