شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو مشروع النقل في مطروح يراجعون كفاءة العمل مع مسؤولي المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعاً مع مديري مشروع نقل الركاب، موجهاً بأهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لخطوط حركة سير أتوبيسات المشروع بجميع المناطق، خاصة مع الاستعداد لموسم الصيف السياحى وتوقع إقبال مزيد من زوار المحافظة، والتشديد على مراعاة كافة الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الركاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إبراهيم، إلى رفع كفاءة عدد من أتوبيسات المشروع من 16 إلى 27 أتوبيساً تعمل حاليا بكفاءة جيدة، مع العمل على رفع كفاءة مزيد من السيارات لتوفير مزيد من خطوط الحركة بجميع المناطق خاصة الأكثر كثافة للتيسير على المواطنين.



ووجه سكرتير عام المحافظة بتطوير وتشغيل مغسلة سيارات المشروع لخدمة سيارات ديوان عام المحافظة وأتوبيسات مشروع نقل الركاب كمرحلة أولى يتبعها باقى سيارات مجالس المدن والجهات الحكومية.