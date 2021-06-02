شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوجه بتطوير كورنيش كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطوير كورنيش كفر الزيات، إنشاء موقف مجمع للسيارات، عمل محور مروري جديد للشركات وإزالة التراكمات التاريخية من مصرف شركة إسكندرية للزيوت والصابون.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، صباح الأربعاء، في مدينة كفر الزيات بحضور النائب طلعت عبدالقوي، النائب سامح حبيب، النائبة آمال عبدالحميد والنائب عبدالخالق عياد، حيث تفقد المحافظ والنواب، مصنع أبوالهول للزيوت والمنظفات، شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، كورنيش كفر الزيات وعدد من قطع الأراضي غير المستغلة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بإزالة كافة التعديات على نهر النيل ووضع تصور لتطوير كورنيش كفر الزيات، كما وجه رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة التراكمات التاريخية من مصرف شركة إسكندرية للزيوت والصابون، ووضع تصور لتطوير ميدان المحطة.

وفي ذات السياق وجه المحافظ مديرية الري بوضع تصور لتدبيش ترعة النعناعية تمهيداً لإقامة محور مروري جديد ذهاباً وإياباً من الطريق الدائري وحتى كفور بلشاي، مما يتيح دخول سيارات النقل الثقيلة إلى الشركات دون المرور بشوارع المدينة.

كما وجه المحافظ بعقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف على المشكلات التي تواجه الشركات ومناقشة آليات تطويرها وتحديثها، ذلك كونها مصانع كبيرة ذات تاريخ عريق ومقامة على مساحات كبيرة يجب العمل على استغلالها وتطوير وتحديث ماكينات العمل بها لزيادة جودة منتجاتها .