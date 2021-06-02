شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحات السمنة يكشف سبب «التثدي» لدى الرجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الحل الأمثل للتثدي عند الرجال في الماضي كان يتمثل في الجراحة، ولكن هذا الأمر كان يترك أثرا، ولا يعطي لمن يقوم بهذا الأمر الحرية في الذهاب للبحر وخلافه.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التثدي لدى الرجال قد يكون ناتجا عن خلل هرموني بدون سبب واضح، ولهذا كان شفط الدهون من الصدر بالصورة التقليدية لم يأت بنتيجة.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لتفتيت الغدد اللبنية بصورة كاملة من خلال الفيزر، ويتم شد الصدر على البنج، مما يؤدي إلى شكل الصدر مثالي.