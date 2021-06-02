شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 532 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت إدارة مرور محافظة أسوان، الأربعاء، من ضبط 532 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 79 مخالفة، وتحرير 140 غرامة ونش، خلال حملات مرورية بالمحافظة.

كما تم سحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 109 مخالفات تجاوز حد السرعة، وتحرير 185 مخالفات متنوعة، كما تم ضبط توك توك وحجزه إداريًا، وضبط توروسيكل دون ترخيص و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.