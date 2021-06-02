شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يشهد تصفيات الجمهورية لأوائل المرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عبر الفيديوكونفرانس، الأربعاء، المرحلة الأولى من تصفيات الجمهورية لمسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، والتى تشارك بها مدرسة البصيلية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة إدفو التعليمية ممثلة لمحافظة أسوان.

وقال وكيل الوزارة إن هذه المسابقة يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتنسيق والتعاون بين الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية والإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومديريات التربية والتعليم.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، والمساهمة في نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم التربوي بالمرحلة الثانوية، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.