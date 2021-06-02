شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تخصص 5 مقار لتطعيم منتسبيها بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية، عن بدء تلقى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافه العاملين بجامعة الإسكندرية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وذكرت الجامعة أنه تم توفير 5 مقرات لتلقى اللقاح داخل الجامعة بالمجمع الطبى ومجمع العلوم الإنسانية ونادى أعضاء هيئة التدريس وكلية الهندسة وكلية العلوم بالشاطبى، وأن إجراءات التطعيم تتم بالتعاون بين وزارة الصحة والقطاع الطبي بجامعة الأسكندرية، حيث كلف رئيس الجامعة الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن نصير مدير عام الشؤون الطبية والعلاجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية والمسئول عن حملة التطعيمات بمستشفيات الجامعة، بتنسيق هذه الحملة مع وزارة الصحة.

وأوضح «نصير»، أن الإجراءات التي يتم من خلالها الحصول على لقاح كوفيد 19 لمنتسبي الجامعة وهى الدخول على الموقع المخصص لوزارة الصحة بشأن التسجيل لتلقى اللقاح وذلك على الرابط التالي: https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home، والحصول على رقم الطلب الذي سيصل في رسالة مكونة من (20) رقم، وذلك على التليفون المحمول، مع الأخذ في الإعتبار إختيار أي مكان للتطعيم حيث سيتم التطعيم من خلال جامعة الإسكندرية وفقاً للأماكن المحددة بالكليات والمعاهد لكل منتسبي جامعة الإسكندرية، وعند الحصول على رقم التسجيل من خلال الرسالة التي تصل لمن يرغب في الحصول على التطعيم يتم إضافتها على ملف الإكسل المرفق المخصص للراغبين في التطعيم من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويتم تسليم ملف الإكسيل بعد استيفائه لمديرو الشؤون الإدارية بالكليات والمعاهد، وذلك تيسيراً عليهم في الحصول على تطعيم كورونا.