شكرا لقرائتكم خبر عن بمسيرة للكشافة وتطيب بالعطور.. بدء الأمسيات الروحية في طما (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمسيرة للكشافة وتطيب بالعطور، ترأس الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها، أولى الأمسيات الروحية «النهضة» القديس القمص يسي ميخائيل بطما، وذلك بديره التابع لإيبارشية طما.

شارك نيافته صلوات رفع بخور عشية مجموعة من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والشعب، تخلل الصلوات التماجيد الروحية وتطيب جسد القديس القمص يسي وعمل دورة بالكنيسة.

وتستمر النهضة الروحية يومياً حتي ١٠ يونيو، وهو موعد عيد نياحة القمص يسي ميخائيل.

بمسيرة للكشافة وتطيب بالعطور.. بدء الامسيات الروحية بطما