شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة: الرئيس السيسى يهتم بتعيين المرأة بالهيئات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، أهمية الاجتماع الذى عقد اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يأتي تتويجا لما نص عليه الدستور المصرى من أن الرئيس هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأن الرئيس كان حريصا على مباشرة هذا الاختصاص بالفعل، باعتبار الرئيس قائدًا لهذه الأمة.

وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه كان من ثمار الاجتماع العديد من القرارات الهامة المؤثرة في مسيرة العمل القضائى والمسيرة الوطنية، باعتبار أن العدالة خدمة لأبناء هذا الوطن الغالى، متابعا: ممتنون للرئيس باعتبار سيادته رمزا عظيما للالتزام بأحكام القانون والدستور.

وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة، أن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي شهد الخروج بالعديد من القرارات المهمة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يهتم بتعيين العنصر النسائي في الهيئات القضائية.