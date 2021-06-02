شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى بالصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا بمصر لا يعنى تخفيض إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، ولكن يجب ألا يتبعه تخفيض فى الإجراءات الاحترازية، حيث شاهدنا انخفاضات تبعتها ارتفاعات بمجرد عدم الالتزام في الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الخولى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت: "نتمنى أن يستمر انخفاض أعداد المصابين بالمجهودات التي جرت بزيادة نسبة اللقاحات والتوعية الصحية".

وتواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف