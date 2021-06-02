شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الآثار الإسلامية": الانتهاء من ترميم قبة الفوارة بجامع السلطان حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم منذ قليل رفع السقالات من على قبة الفوارة (الميضئة) بجامع السلطان حسن، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميم جزء الرفرف الخشبي المجدد بالقبة والذى سقط يوم الجمعة الماضى. صرح بذلك الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، مؤكدا أنه تم الاحتفاظ بالصلبات وسيتم عمل مكاشف ودراسة الإتزان الإنشائي للقبة وذلك وفقا لرأي الاستشارى الهندسى.

جدير بالذكر أن رفرف القبة ليس هو الرفرف الأثرى الأصلى أو جزء منه، بل قامت لجنة حفظ الآثار العربية في النصف الأول من القرن الماضي باستبدال الرفرف الأثري المتهالك بأخر حديث وهو الموجود حاليا بالمسجد والذي سقط بفعل عوامل التقادم والتعرية.

وقد بدأ المجلس الأعلى للآثار بصلب القبة وترميم الرفرف فور سقوط جزء منه حتى انتهت منذ قليل من الأعمال ورفع السقالات.

يذكر أن جامع ومدرسة السلطان حسن انشأها السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، وشرع في بنائها عام 757 هـ، وانتهى بناء الجزء الأكبر منها عام 762 هـ. وظل العمل بها حتى بعد وفاة السلطان حسن عام 764هـ..

بُنى الجامع على طراز المساجد الاسلامية تتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة وتتوسطه قبة وضوء تغطيها قبة محمولة على ثمانية أعمدة رخامية.