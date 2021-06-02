شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الدستورية": اجتماع الرئيس السيسى بمجلس الهيئات القضائية اليوم تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع بمجلس الهيئات القضائية لاتخاذ عدد من القرارات الهامة والتاريخية، وتابع: "اجتماع اليوم تاريخى وجرى اتخاذ مجموعة من القرارات ذات أثر فى البيئة القضائية، وتسهل إجراءات التقاضى".

وأضاف "مرعى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن أبرز القرارات التى اتخذت اليوم خلال الاجتماع، هو جعل الأول من شهر أكتوبر كل عام عيداً للقضاء المصرى، كما أنه بدأ تحقيق الاستحقاق الدستورى للمراة المصرية فى تولى المناصب القيادية بمجلس الدولة والنيابة العامة.

ومن حيث مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا: "العاصمة الإدارية إنجاز إعجازى بمعنى الكلمة.. وأتوجه إلى الرئيس السيسى بكل التقدير والشكر على الجهد والفكرة فى العاصمة الإدارية الجديدة.. عندما تكتمل فهى بفضل الله وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة ستجمع كافة الهيئات القضائية فى مدينة العدالة، وبالتالى سيحدث نوع من التكامل والتنسيق بين الهيئات فى مكان واحد، وهو ما يؤدى إلى سرعة إجراءات التقاضى".