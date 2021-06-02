شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التعليم العام تطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتضم مدرسة المنيرة الإعدادية بنين 16 لجنة سير امتحان لاستيعاب 226 طالبًا، أما مدرسة القصر العيني الرسمية لغات فتضم 10 لجان سير امتحان لاستيعاب 118 طالبًا.

واطمأنت رئيس قطاع التعليم، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب، والالتزام بتجهيز المدارس، وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات، والتأكيد على وجود طبيب يشرف على اللجان، وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 14 طالبًا وطالبة ومراعاة المسافات البينية بينهم.

وتفقدت حجرة الكنترول باللجنة والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها؛ لتأمين جميع مراحل العمل داخلها.