شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال البحث عن أحد مفقودي «السفينة الغارقة» برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل عدد من اللنشات والمراكب التابعة لشركات البترول برأس غارب بالبحر الأحمر، الأربعاء، عمليات البحث عن مهندس ثاني سفينة الخدمات البترولية المفقود، والتي غرقت في الساعات الأولي من صباح اليوم، حيث تشارك في عمليات البحث عدد من المراكب التابعة لشركات البترول بالمنطقة.

كانت منطقة رأس غارب شهدت غرق سفينة خدمات بترولية وذلك بعد إبحارها إلى داخل المياه وخلال رحلة العودة للشاطئ تعرضت للغرق.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السفينة اصطدمت بحطام مركب غارق ما أسفر عن وفاة قبطانها وإنقاذ 11 آخرين والبحث عن شخص مفقود.

كانت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر تلقت إخطارًا بغرق مركب خدمات بترولية تدعى nspecta7 والتى تعمل بمنطقة رأس غارب بسبب اصطدامها بمركب في قاع البحر فيما مازالت عمليات البحث مستمرة عن فرد مفقود وجارى البحث عنه وتم إنقاذ 11 من باقي أفراد طاقم المركب، وقد بدأت الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب في رفع درجة الطوارئ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ومتابعة عمليات البحث عن الشخص المفقود.

