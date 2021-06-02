شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور شعبي محدود.. بدء احتفالات العيد الـ107 للأنبا إبرام في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت احتفالات إيبارشية الفيوم للأقباط الأرثوذكس بالعيد الـ ١٠٧ للأنبا أبرآم، أسقف الفيوم والجيزة، الأربعاء، بديره في العزب، بحضور الأنبا إبرام مطران الإيبارشية، وعدد محدود من الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والشعب.

وجرى إخراج جسد القديس من مزاره، ووضعه بالكنيسة أمام الهيكل حيث يبقى طوال فترة الاحتفالات.

وأعلنت الإيبارشية في بيان أن صلوات العشية ستتم بدون حضور شعبي مع السماح بحضور شعبي محدود لصلوات القداس عن طريق الحجز المسبق، مع استمرار تعليق الزيارات الفردية والجماعية للدير من داخل وخارج الإيبارشية لحين إشعار آخر.

ويمكن للراغبين متابعة صلوات العشيات وصلاة القداس يومي ٢ و١٠ يونيو على صفحة باسم «البث المباشر لإحتفالات الأنبا أبرآم بدير الأنبا أبرآم» على موقع فيسبوك.